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«Марш соседей». Что происходит 29 ноября в Беларуси (онлайн)
Источник материала: Партизан
Наступило воскресенье, а значит, в Минск опять введена спецтехника и силовики, закрыты центральные станции метро и появились проблемы с интернетом.
Иллюстративное фото: ТАСС/Наталия Федосенко
"Белсат" ведет стрим:
12.15. Видеофакт от Onliner: в разных частях города стоит спецтехника, недалеко от цирка установлен пропускной пункт.
12.10. Читатели «Белсата»: на Пушкинской начались задержания, возле «Макдональдса» стоят силовики и стреляют в людей из пластмассового детского пистолета палочками с присосками – целятся в лицо.
11.50. Жители Заславля вышли на марш.
11.25. Мобильного интернета в Минске больше нет. А по поводу закрытия центральных станций метро на первой и второй ветке телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» отмечает: «Кажется, про существование третьей ветки метро забыли даже в Минском метрополитене».
11.20. Минчане начали выходить на «Марш соседей».
11.10. В Минске начались проблемы с мобильным интернетом, закрыли центральные станции метро. На вход и выход закрыты станции «Площадь Якуба Коласа», «Площадь Победы», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига». На вход и выход закрыт проход на «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.
Накануне традиционного протестного марша в воскресенье в Минск ввели спецтехнику, сообщает белорусское издание TUT.BY со ссылкой на очевидцев и публикует фотографии и видео. Наибольшее количество автозаков, водометов и силовиков, по данным издания, находится возле площади Независимости.
Так как протестующие в Минске стали меньше собираться в центре города и больше протестовать в своих микрорайонах, чтобы минимизировать задержания, силовики также рассредоточились по основным таким районам.
Жители Минска также сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Люди сообщают, что не могут с телефонов прогружать сайты, а также отправлять медиафайлы в мессенджерах. Несколько мобильных операторов подтвердили, что доступ к интернету был ограничен по запросу правоохранительных органов.
Также в столице Беларуси перекрыли несколько центральных станций метро:
"29.11.2020 в 11.05, в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига. Поезда следуют без остановки на данных станциях. На вход и выход закрыт вестибюль 2 станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются", – говорится в официальном сообщении.
В Беларуси четвертый месяц продолжаются массовые протесты и акции неповиновения после прошедших в августе президентских выборов. Протестующие требуют от Александра Лукашенко прекратить насилие силовиков против мирных протестующих, прекратить репрессии против несогласных, выпустить всех политзаключенных и уйти в отставку.
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Наступило воскресенье, а значит, в Минск опять введена спецтехника и силовики, закрыты центральные станции метро и появились проблемы с интернетом.
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