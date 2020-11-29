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Новая победа: хоккейная команда Лукашенко обыграла соперников из Гродно

29.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подарок к празднику сделали себе игроки команды Александра Лукашенко. Они одержали вторую победу в Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей. На льду минского спорткомплекса «Олимпик Парк» была разгромлена команда из Гродненской области, передает «МИР 24».

С первых минут минчане захватили инициативу. Счет открыли уже на третьей минуте матча. Под занавес первого периода Николай Лукашенко принес своей команде четвертую шайбу. На протяжении всей игры преимущество было на стороне команды президента. Благодаря активным действиям Александра Лукашенко у чужих ворот удалось установить окончательный счет 8:3.

«Первый матч мой, большая ответственность. Как обычно, получаем удовольствие от хоккея. Стараемся играть правильно и в удовольствие», – рассказал нападающий команды президента Республики Беларусь Артем Каркоцкий.

«Против нас играет команда мастеров, считай сборная Беларуси. Поэтому длинная дорога, перегорели. Всегда рады приехать поиграть. Это популяризация хоккея. Мы за хоккей, за спорт. Все должно так и дальше продолжаться», – отметил нападающий команды Гродненской области Олег Гороцкевич.

По традиции после матча Александр Лукашенко отправил на трибуны мягкие игрушки. А после маленькие зрители и поклонники хоккея смогли сфотографироваться с президентом.



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Встреча прошла в рамках Республиканского соревнования по хоккею с шайбой среди любителей.
 
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