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Бывший хоккеист Константин Кольцов подписал провластное обращение спортсменов
Источник материала: Навiны
Главный тренер «Динамо-Молодечно» стал одним из тех, кто присоединился к числу подписавших обращение к международному сообществу. По мнению специалиста, спорт должен оставаться вне политики.
Кольцов стал лучшим игроком матча «команды президента Беларуси» с соперниками из Гродненской области в рамках 14-х республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в эфире «Беларусь 1». Хозяева победили со счетом 8:3.
Командой Александра Лукашенко руководил глава ФХБ Дмитрий Басков.
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Главный тренер «Динамо-Молодечно» стал одним из тех, кто присоединился к числу подписавших обращение к международному сообществу. По мнению специалиста, спорт...
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