ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший хоккеист Константин Кольцов подписал провластное обращение спортсменов

29.11.2020 13:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Главный тренер «Динамо-Молодечно» стал одним из тех, кто присоединился к числу подписавших обращение к международному сообществу. По мнению специалиста, спорт должен оставаться вне политики.

Бывший хоккеист Константин Кольцов подписал провластное обращение спортсменов
Фото ndsmi.by

Кольцов стал лучшим игроком матча «команды президента Беларуси» с соперниками из Гродненской области в рамках 14-х республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в эфире «Беларусь 1». Хозяева победили со счетом 8:3.

Командой Александра Лукашенко руководил глава ФХБ Дмитрий Басков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Динамо-Молодечно» стал одним из тех, кто присоединился к числу подписавших обращение к международному сообществу. По мнению специалиста, спорт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появилась информация, что Бабарико уже на свободе. Ситуацию прокомментировали его дочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика