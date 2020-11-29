Бывший хоккеист Константин Кольцов подписал провластное обращение спортсменов

Главный тренер «Динамо-Молодечно» стал одним из тех, кто присоединился к числу подписавших обращение к международному сообществу. По мнению специалиста, спорт должен оставаться вне политики.



Фото ndsmi.by

Кольцов стал лучшим игроком матча «команды президента Беларуси» с соперниками из Гродненской области в рамках 14-х республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в эфире «Беларусь 1». Хозяева победили со счетом 8:3.

Командой Александра Лукашенко руководил глава ФХБ Дмитрий Басков.