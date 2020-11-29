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Фотофакт. В Заславле начался Марш соседей
Источник материала: Навiны
Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш соседей.
Это уже шестнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.
Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
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Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш соседей.
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