Фотофакт. В Заславле начался Марш соседей

Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш соседей.



Источник: t.me/motolkohelp

Это уже шестнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.