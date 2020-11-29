|
Зоя Кукушкина — 9-летняя модель, которая помогает сиротам найти семью
29.11.2020 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сейчас для модных показов Зоя делает эскизы, по которым работают профессиональные швеи, воплощая ее идеи в реальность. Уже есть собственный бренд одежды, деньги с продаж которой идут в фонд на новые видеоанкеты для детей-сирот.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Зои Кукушкиной — девочки-модели, которая, несмотря на свой возраст, уже помогает другим.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До трех лет Зоя жила в детдоме. Из-за проблем со здоровьем никто не хотел ее забирать. Сейчас Зое девять лет. Она известная модель и дизайнер. Вместе с мамой они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)