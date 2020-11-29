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Клип в поддержку Ольги Хижинковой: «Нет больше страха, сила в нас безупречна»

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Девушки из «Маяка Минска» записали ролик, чтобы поддержать осужденную на сутки за участие в акциях протеста «Мисс Беларусь-2008» Ольгу Хижинкову.

Лица участниц клипа скрыты табличками с надписью «23.34» — статьи административного Кодекса, по которой осуждены десятки тысяч белорусов.

Они поют: «Сколько еще нужно душ, чтобы ты услышал вслед: «Убегай, твой летит бумеранг!», «Нет больше страха, я верю, сила в нас безупречна. Гордая девочка в белом, чистая, ясная, уже не твоя».

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Теги: Минск
 
 
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Девушки из «Маяка Минска» записали ролик, чтобы поддержать осужденную на сутки «Мисс Беларусь-2008».
 
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