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Коллаж: РБК-Украина

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы в Матвеев день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 29 ноября: что можно и нельзя делать сегодня В день памяти апостола Матфея старались не пересчитывать деньги.

В Библии сказано, что Левий Матфей перед уходом в далекие страны для проповедования христианства написал Евангелие на арамейском языке. Апостол был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за свои проповеди.В народе праздник в честь апостола прижился под названием Матвеев день или Ветродуй, так как в эту дату обычно был сильный порывистый ветер - к тому же происходила оттепель и повышение температуры (даже бытовало выражение «на Матвея и зима потеет»).По традиции, люди ходили в этот день друг к другу в гости, угощались постными блюдами - уже длился Рождественский пост. От трудоемких работ отказывались, и время посвящали спокойному времяпровождению и отдыху.В старину на украинских землях в этот день соблюдали особые правила, чтобы не навлечь на себя беду.В этот день именины отмечают: Матвей, Федор, Семен, Виктор, Дмитрий, Иван, Николай.Очень дурной приметой считалось, если человек наденет одежду наизнанку - суеверные верили, что тогда целый год будут одни несчастья.Под запретом были ссоры и споры, особенно - с близкими и родными людьми.Также в этот праздничный день нельзя было сплетничать. Считалось, что в противном случае дурные слова можно обернуть против тех, кто их говорит.Садиться на стол тоже называли плохой приметой - это к беде.В день памяти апостола Матфея старались не пересчитывать деньги, а тем более мелкие монеты.Поговаривали, что это может привести к потере финансов.Нельзя разговаривать с человеком, стоя через порог - иначе поссоритесь.Сильный ветер сулил частые метели и вьюги зимой;Если день выдался холодный, то зама будет суровая;Теплая и дождливая погода 29 ноября обещала мягкую зиму без сильных холодов;При этом сильная оттепель напротив - сулила трескучие морозы зимой.