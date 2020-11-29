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Латушко: Лукашенко настаивает, чтобы Бабарико уехал на Кипр. Он уже может быть на свободе

29.11.2020 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Латушко: Лукашенко настаивает, чтобы Бабарико уехал на Кипр. Он уже может быть на свободе
Фото Надежды Бужан
Во время стрима со Степаном Путило член президиума Координационного совета Павел Латушко поделился инсайдом со встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым:

«Одним из условий, оставшимся за скобками, как говорят наши источники — это возможное освобождение Виктора Бабарико. Мы знаем, что этот разговор идет уже давно. Она велась перед посещением СИЗО КГБ Лукашенко: тогда Москва также настаивала на подобных действиях. И вот теперь этот разговор состоялся вновь.

Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает.

Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения.

Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича».
 
 
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Очень многое сейчас зависит от позиции Виктора Дмитриевича.
 
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