Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко: Лукашенко настаивает, чтобы Бабарико уехал на Кипр. Он уже может быть на свободе Очень многое сейчас зависит от позиции Виктора Дмитриевича.

«Одним из условий, оставшимся за скобками, как говорят наши источники — это возможное освобождение Виктора Бабарико. Мы знаем, что этот разговор идет уже давно. Она велась перед посещением СИЗО КГБ Лукашенко: тогда Москва также настаивала на подобных действиях. И вот теперь этот разговор состоялся вновь.Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает.Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения.Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича».