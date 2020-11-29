|
Латушко: Лукашенко настаивает, чтобы Бабарико уехал на Кипр. Он уже может быть на свободе
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан
«Одним из условий, оставшимся за скобками, как говорят наши источники — это возможное освобождение Виктора Бабарико. Мы знаем, что этот разговор идет уже давно. Она велась перед посещением СИЗО КГБ Лукашенко: тогда Москва также настаивала на подобных действиях. И вот теперь этот разговор состоялся вновь.
Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает.
Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения.
Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очень многое сейчас зависит от позиции Виктора Дмитриевича.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)