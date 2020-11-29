Как и чем будет Россия давить на Лукашенко, принуждая его к конституционной реформе

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«Однозначно без помощи России в Беларуси случится экономический кризис»







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«Может быть приостановлено и заморожено оказание любой, прямой и косвенной, экономической и финансовой помощи. Могут приостановить выдачу обещанных кредитов, отказать в рефинансировании долга, ограничить доступ на российский рынок определенных товаров и т.д.», – сказал Казакевич.

«Если не изменится общая внешнеполитическая ситуация, не грянет очередной кризис безопасности, то Россия, скорее всего, перейдет к давлению Хотя пока не складывается впечатления, что оно будут очень активным. Многое будет зависеть и от внутриполитической ситуации. Если будет очевидно, что Лукашенко так и не взял ее под контроль, что дестабилизация продолжается, то Москва вынуждена будет реагировать.



Если же вдруг случится внутренняя консолидация вокруг действующей власти, то тогда инструменты давления, наверное, не будут активно использоваться», – считает Казакевич.

«Об этом разговора вообще не идет. Однозначно без помощи России в Беларуси случится кризис – вопрос, какой глубины. По многим параметрам Беларуси очень сильно зависит от России, а найти средства где-то еще практически не представляется возможным.



Финансирование с Запада отрезано, а третьи страны, такие как Китай, выжидают, учитывая сложную политическую и финансовую ситуацию в Беларуси», – отметил Казакевич.

«Мы уже видели спектр рычагов давления со стороны России в 2019 году»







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«Зависимость нашей страны от восточной соседки глубока, но не так категорична до крайней степени, как кажется. Мы уже видели спектр рычагов давления со стороны России в 2019 году, когда белорусские власти принуждали к подписанию дорожных карт по углублению интеграции. Этот арсенал средств включал дипломатическое давления, выкручивание рук в нефтегазовых переговорах, сокращение субсидий, требование срочных выплат по кредитам, угрозу очередной торговой войны. Но этом арсенал средств исчерпывается, и что важно – он не дает краткосрочных результатов», – сказал Егоров.

«То есть это, конечно, все плохо для Беларуси, но оно не способно сразу же обрушить экономику или поставить белорусское население в невыносимые условия жизни. А если бы такое и случилось, то скорее вызвало бы всплеск антироссийских настроений и консолидацию общества и государства против России. Не следует думать, что если Москва задействует рычаги давления, то здесь сложат лапки и сдадутся».

«Сегодня Москва делает ставку на Лукашенко и то, что он способен выполнить договоренности, достигнутые с Путиным в Сочи. Но она может начать ставить на альтернативные политические силы в Беларуси, добившись от них гарантий неприкосновенности российских интересов в случае их прихода к власти.



Если Россия начнет в меньшей степени поддерживать Лукашенко и задействует информационные средства давления на него, то это раскачает в Беларуси внутриполитическую игру», – полагает Егоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как и чем будет Россия давить на Лукашенко, принуждая его к конституционной реформе У России есть очень перспективный механизм оказания влияния на Беларусь.