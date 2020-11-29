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Как и чем будет Россия давить на Лукашенко, принуждая его к конституционной реформе

29.11.2020 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как и чем будет Россия давить на Лукашенко, принуждая его к конституционной реформе
Фото: tass.ru
Что ожидает белорусские власти, если они не выполнят обещание, данное Путину?

При визите в Минск руководитель российского МИД Сергей Лавров напомнил руководству Беларуси о договоренностях, заключенных при сентябрьском общении Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, и необходимости проведения конституционной реформы.

Причинами этих заявлений аналитики назвали попытку руководителя Беларуси отказаться от выполнения обязательств, которые он взял на себя взамен на российскую поддержку при массовых протестах в стране.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: какие рычаги давления Россия задействует, если убедится, что Лукашенко действительно хочет ее обмануть?

«Однозначно без помощи России в Беларуси случится экономический кризис»


Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что основным средством давления России станут экономические инструменты.


Как и чем будет Россия давить на Лукашенко, принуждая его к конституционной реформе

Фото: dw.com

«Может быть приостановлено и заморожено оказание любой, прямой и косвенной, экономической и финансовой помощи. Могут приостановить выдачу обещанных кредитов, отказать в рефинансировании долга, ограничить доступ на российский рынок определенных товаров и т.д.», – сказал Казакевич.


Какой сценарий развития события выглядит более вероятным в случае отказа Лукашенко выполнять договоренности: Россия смирится или действительно перейдет к давлению и принуждению?

«Если не изменится общая внешнеполитическая ситуация, не грянет очередной кризис безопасности, то Россия, скорее всего, перейдет к давлению Хотя пока не складывается впечатления, что оно будут очень активным. Многое будет зависеть и от внутриполитической ситуации. Если будет очевидно, что Лукашенко так и не взял ее под контроль, что дестабилизация продолжается, то Москва вынуждена будет реагировать.

Если же вдруг случится внутренняя консолидация вокруг действующей власти, то тогда инструменты давления, наверное, не будут активно использоваться», – считает Казакевич.


Есть ли у Минска возможности без российской помощи сохранить стабильность в экономике?

«Об этом разговора вообще не идет. Однозначно без помощи России в Беларуси случится кризис – вопрос, какой глубины. По многим параметрам Беларуси очень сильно зависит от России, а найти средства где-то еще практически не представляется возможным.

Финансирование с Запада отрезано, а третьи страны, такие как Китай, выжидают, учитывая сложную политическую и финансовую ситуацию в Беларуси», – отметил Казакевич.


«Мы уже видели спектр рычагов давления со стороны России в 2019 году»


Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY отметил парадокс зависимости Беларуси от России.


Как и чем будет Россия давить на Лукашенко, принуждая его к конституционной реформе

Фото: TUT.BY

«Зависимость нашей страны от восточной соседки глубока, но не так категорична до крайней степени, как кажется. Мы уже видели спектр рычагов давления со стороны России в 2019 году, когда белорусские власти принуждали к подписанию дорожных карт по углублению интеграции. Этот арсенал средств включал дипломатическое давления, выкручивание рук в нефтегазовых переговорах, сокращение субсидий, требование срочных выплат по кредитам, угрозу очередной торговой войны. Но этом арсенал средств исчерпывается, и что важно – он не дает краткосрочных результатов», – сказал Егоров.



Он добавил:

«То есть это, конечно, все плохо для Беларуси, но оно не способно сразу же обрушить экономику или поставить белорусское население в невыносимые условия жизни. А если бы такое и случилось, то скорее вызвало бы всплеск антироссийских настроений и консолидацию общества и государства против России. Не следует думать, что если Москва задействует рычаги давления, то здесь сложат лапки и сдадутся».


Вместе с тем, считает Егоров, у России есть куда более перспективный механизм оказания влияния на Беларусь, который она в прошлом еще не задействовала.

«Сегодня Москва делает ставку на Лукашенко и то, что он способен выполнить договоренности, достигнутые с Путиным в Сочи. Но она может начать ставить на альтернативные политические силы в Беларуси, добившись от них гарантий неприкосновенности российских интересов в случае их прихода к власти.

Если Россия начнет в меньшей степени поддерживать Лукашенко и задействует информационные средства давления на него, то это раскачает в Беларуси внутриполитическую игру», – полагает Егоров.
 
Теги: Минск
 
 
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У России есть очень перспективный механизм оказания влияния на Беларусь.
 
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