Прогнозы Лукашенко об окончании протестов: что он обещал и что получилось на деле?

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Первые дедлайн: без указания конкретного срока

«Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», – сказал Лукашенко, раскручивая версию о том, что протесты инспирированы кем-то за границей.

Дедлайн 24 августа: «Пусть не обижаются»

«В Минске, еще где-то, кому-то (ситуация) не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим».

«Я только что сказал: суббота, воскресенье – на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью».

Дедлайн 25 октября: «Нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать»

«В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они (демонстранты) по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать», – заявил руководитель страны.

Дедлайн 22 ноября: «Без всякого варварства»

«Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске», – потребовал Лукашенко.

«То, что некоторые разнузданно себя ведут, это потому, что мы на это до сих пор смотрели сквозь пальцы», – добавил он.

Дедлайн «никогда»

«Никогда! Они спят и видят — дотерпеть, довести людей до... весны. Что погода изменится... И главное: «Экономика будет в более сложном положении, она чуть ли не рухнет. Тогда нам легче будет с ним (с Лукашенко) справиться». Вот их цель. В этом их поддерживают знаете кто... Поэтому будет продолжаться».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогнозы Лукашенко об окончании протестов: что он обещал и что получилось на деле? UDF.BY перечисляет деделайны, обозначенные Лукашенко, и рассказывает, что получилось на деле.

Массовые протесты против властипродолжаются в Беларуси уже почти четыре месяца. За это время он дал немало прогнозов о времени их окончания.перечисляет деделайны, обозначенные Лукашенко, и рассказывает, что получилось на деле.Впервые Лукашенко заявил, что массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов будут подавлены, в первые дни их проведения. По всей видимости, осознав, что ситуация очень тяжела руководитель страны не стал озвучивать для силовиков конкретные сроки.Но через несколько дней 16 августа в Минске состоялась самая масштабная уличная акция в истории Беларуси, собравшая несколько сотен тысяч человек.Через несколько недель протестов у Лукашенко начали сдавать нервы. Несмотря на то, что вся страна стояла на ушах, он потребовал от силовиков в кратчайший срок «навести порядок».21 августа руководитель страны пообещал:Назавтра Лукашенко сказал о протестующих:Но в воскресенье 24 августа марш протеста собрал несколько сотен тысяч человек, а руководитель страны выбежал на улицу с автоматом в руках.Во второй половине октября Лукашенко вновь поверил, что протесты можно подавить.Его прогноз сбылся с точностью до наоборот. В воскресенье 25 октября в Минске состоялся марш «Народный ультиматум», который оказался одной из самых многочисленных акций осени. СМИ оценили количество демонстрантов в промежутке от 100 до 200 тысяч человек.Спустя еще несколько недель Лукашенко вновь потребовал закрыть вопрос с протестной активностью в столице. После того, как силовики в воскресенье не дали демонстрантам собраться в единую колонну, а власти уничтожили народный мемориал в память о Романе Бондаренко, руководство страны решило, что инициатива в его руках.И вновь его указание не воплотилось в жизнь. 22 ноября демонстранты сменили тактику: «Марш против фашизма» прошел в виде многих акций в микрорайнах. Силовики ничего поделать с ними не смогли.Впрочем, несмотря на все свои требования и обещания по подавлению протестов, Лукашенко, по всей видимости, начинает отдавать себе отчет в сложности ситуации. Недавно отвечая на вопрос журналистов, когда, по его мнению, в Беларуси закончатся уличные акции, руководитель страны ответил:Москва за исключение Лукашенко из политической жизни Беларуси. Но тот хочет ее кинуть