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В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество

29.11.2020 13:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество

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  • 29.11.2020, 13:07
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В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество

Власти воюют с интернетом?

В Минске отсутствует электричество на трех улицах в микрорайоне Малиновка — Есенина, Громова и Слободская. Об этом сообщили читатели tut.by, информацию подтвердили в службе 115.

Судя по сообщениям читателей, электричество на этих трех улицах пропало около 10.30 утра. В службе 115 сообщили, что речь идет об аварийном отключении электричества.

— Произошла авария на высоковольтных сетях, — пояснила диспетчер.

Электричество на пострадавших улицах должно ориентировочно появиться в 12.50.

В Сети высказали предположение, что перебои могут быть связано с протестным Маршем и сделаны специально, чтобы лишить людей домашнего интернета. Данная версия выглядит вполне правдободобно, если учесть, что власти прибегали к отключению воды в протестных районах.

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Теги: Минск
 
 
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