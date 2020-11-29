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Фотофакт. В Новой Боровой придумали, как обойти запрет на БЧБ-флаги на балконах
29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Судя по всему, к креативу жителей вынудили суды за флаги на лоджиях.
Вот что появилось вместо БЧБ-флага на балконе в одном из домов в Новой Боровой.
Фото: Белсат
На днях появилась информация о том, что жителей Минского района начали судить по статье 23.34 за БЧБ-флаги внутри лоджий. Один из судов был над жителем Новой Боровой.
Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
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Судя по всему, к креативу жителей вынудили суды за флаги на лоджиях.
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