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Фотофакт. В Новой Боровой придумали, как обойти запрет на БЧБ-флаги на балконах

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Судя по всему, к креативу жителей вынудили суды за флаги на лоджиях.

Вот что появилось вместо БЧБ-флага на балконе в одном из домов в Новой Боровой.

Фотофакт. В Новой Боровой придумали, как обойти запрет на БЧБ-флаги на балконах

Фото: Белсат

На днях появилась информация о том, что жителей Минского района начали судить по статье 23.34 за БЧБ-флаги внутри лоджий. Один из судов был над жителем Новой Боровой.

Фотофакт. В Новой Боровой придумали, как обойти запрет на БЧБ-флаги на балконах

Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщал TUT.BY, в суде посчитали ситуацию одиночным пикетом и наказали хозяина квартиры штрафом — 20 базовых величин (540 рублей).

 
 
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Судя по всему, к креативу жителей вынудили суды за флаги на лоджиях.
 
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