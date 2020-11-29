Фотофакт. В Новой Боровой придумали, как обойти запрет на БЧБ-флаги на балконах

Источник материала: Салiдарнасць

Судя по всему, к креативу жителей вынудили суды за флаги на лоджиях.

Вот что появилось вместо БЧБ-флага на балконе в одном из домов в Новой Боровой.





Фото: Белсат

На днях появилась информация о том, что жителей Минского района начали судить по статье 23.34 за БЧБ-флаги внутри лоджий. Один из судов был над жителем Новой Боровой.





Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщал TUT.BY , в суде посчитали ситуацию одиночным пикетом и наказали хозяина квартиры штрафом — 20 базовых величин (540 рублей).