В Минске начались воскресные протесты

Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Новое протестное воскресенье в Минске вновь обещает быть хаотичным и разнообразным на проявления массовых выступлений граждан. С утра на улицах появились силовики, после полудня стали выходить протестующие.

На центральных улицах Минска с утра 29 ноября замечены скопления силовиков и колонны спецтехники.

В 11.05 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига.

«В соответствии с требованиями госорганов» в Минске ограничен мобильный интернет.

Однако, несмотря на традиционные ограничения, в разных районах белорусской столицы уже отмечена протестная активность. Люди под бело-красно-белыми флагами замечены в разных районах Минска.

Колонны людей с флагами собрались в Малиновке, Юго-Западе, на проспекте Дзержинского, на "Востоке", на ул. Одоевского, у станции метро "Пушкинская", в Серебрянке и других местах.