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В Минске начались воскресные протесты
29.11.2020 13:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото tut.by
Новое протестное воскресенье в Минске вновь обещает быть хаотичным и разнообразным на проявления массовых выступлений граждан. С утра на улицах появились силовики, после полудня стали выходить протестующие.
На центральных улицах Минска с утра 29 ноября замечены скопления силовиков и колонны спецтехники.
В 11.05 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига.
«В соответствии с требованиями госорганов» в Минске ограничен мобильный интернет.
Однако, несмотря на традиционные ограничения, в разных районах белорусской столицы уже отмечена протестная активность. Люди под бело-красно-белыми флагами замечены в разных районах Минска.
Колонны людей с флагами собрались в Малиновке, Юго-Западе, на проспекте Дзержинского, на "Востоке", на ул. Одоевского, у станции метро "Пушкинская", в Серебрянке и других местах.
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Новое протестное воскресенье в Минске вновь обещает быть хаотичным и разнообразным на проявления массовых выступлений граждан. С утра на улицах появились...
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