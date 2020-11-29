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В Минске начались воскресные протесты

29.11.2020 13:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Новое протестное воскресенье в Минске вновь обещает быть хаотичным и разнообразным на проявления массовых выступлений граждан. С утра на улицах появились силовики, после полудня стали выходить протестующие.

На центральных улицах Минска с утра 29 ноября замечены скопления силовиков и колонны спецтехники. 

В 11.05 «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига.

«В соответствии с требованиями госорганов» в Минске ограничен мобильный интернет.

Однако, несмотря на традиционные ограничения, в разных районах белорусской столицы уже отмечена протестная активность. Люди под бело-красно-белыми флагами замечены в разных районах Минска. 

Колонны людей с флагами собрались в Малиновке, Юго-Западе, на проспекте Дзержинского, на "Востоке", на ул. Одоевского, у станции метро "Пушкинская", в Серебрянке и других местах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новое протестное воскресенье в Минске вновь обещает быть хаотичным и разнообразным на проявления массовых выступлений граждан. С утра на улицах появились...
 
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