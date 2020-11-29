Volkswagen ID.3 вырвался в лидеры на европейском рынке электромобилей

Источник материала: Tut.by

Агентство JATO Dynamics обнародовало статистику продаж новых автомобилей в Европе за октябрь. Cогласно ей гибридные модели и электромобили продолжают теснить на рынке легковушки с традиционными ДВС.



Фото: Volkswagen

Уже второй месяц кряду электрифицированные модели (включая гибриды и электрокары) на европейском рынке опережают по продажам дизельные машины — в минувшем месяце их доля выросла до 26,8% (302 587 проданных единиц) против 26,3% у дизелей. При этом спрос на электромобили по сравнению с октябрем прошлого года вырос на 197% (71 800 проданных машин).



Инфографика: JATO Dynamics

Новым электрическим бестселлером у европейцев стал хетчбэк Volkswagen ID.3 , который в октябре разошелся в количестве 10 475 штук. За ним следуют Renault Zoe и Hyundai Kona Electric — реализовано 9778 и 5261 экземпляров соответственно. Что интересно, в электрическом топ-10 в этот раз не оказалось седана Tesla Model 3 , поставки которого в Европу недавно начались и из Китая.

В общем и целом в Европе по итогам октября покупателей нашли 1 127 624 новых автомобиля (на 7% меньше по сравнению с октябрем 2019 года), а лидером в общем рейтинге является Volkswagen Golf (27 530 экземпляров). Также в первой тройке самых продаваемых моделей оказались Renault Clio (22 588 единиц) и Opel/Vauxhall Corsa (21 220 машин).