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Volkswagen ID.3 вырвался в лидеры на европейском рынке электромобилей

29.11.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Агентство JATO Dynamics обнародовало статистику продаж новых автомобилей в Европе за октябрь. Cогласно ей гибридные модели и электромобили продолжают теснить на рынке легковушки с традиционными ДВС.


Фото: Volkswagen

Уже второй месяц кряду электрифицированные модели (включая гибриды и электрокары) на европейском рынке опережают по продажам дизельные машины — в минувшем месяце их доля выросла до 26,8% (302 587 проданных единиц) против 26,3% у дизелей. При этом спрос на электромобили по сравнению с октябрем прошлого года вырос на 197% (71 800 проданных машин).


Инфографика: JATO Dynamics

Новым электрическим бестселлером у европейцев стал хетчбэк Volkswagen ID.3, который в октябре разошелся в количестве 10 475 штук. За ним следуют Renault Zoe и Hyundai Kona Electric — реализовано 9778 и 5261 экземпляров соответственно. Что интересно, в электрическом топ-10 в этот раз не оказалось седана Tesla Model 3, поставки которого в Европу недавно начались и из Китая.

В общем и целом в Европе по итогам октября покупателей нашли 1 127 624 новых автомобиля (на 7% меньше по сравнению с октябрем 2019 года), а лидером в общем рейтинге является Volkswagen Golf (27 530 экземпляров). Также в первой тройке самых продаваемых моделей оказались Renault Clio (22 588 единиц) и Opel/Vauxhall Corsa (21 220 машин).

 
 
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Агентство JATO Dynamics обнародовало статистику продаж новых автомобилей в Европе за октябрь - гибридные модели и электромобили продолжают теснить на рынке легковушки...
 
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