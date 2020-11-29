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Volkswagen ID.3 вырвался в лидеры на европейском рынке электромобилей
Источник материала: Tut.by
Агентство
Уже второй месяц кряду электрифицированные модели (включая гибриды и электрокары) на европейском рынке опережают по продажам дизельные машины — в минувшем месяце их доля выросла до 26,8% (302 587 проданных единиц) против 26,3% у дизелей. При этом спрос на электромобили по сравнению с октябрем прошлого года вырос на 197% (71 800 проданных машин).
Новым электрическим бестселлером у европейцев стал хетчбэк
В общем и целом в Европе по итогам октября покупателей нашли 1 127 624 новых автомобиля (на 7% меньше по сравнению с октябрем 2019 года), а лидером в общем рейтинге является Volkswagen Golf (27 530 экземпляров). Также в первой тройке самых продаваемых моделей оказались Renault Clio (22 588 единиц) и Opel/Vauxhall Corsa (21 220 машин).
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