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Девушка красила волосы, когда порвалась перчатка. Теперь мы знаем, как стать смурфиком

29.11.2020 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка красила волосы и не заметила, что один из пальцев перчатки порвался. Теперь юная леди могла бы легко найти общий язык со смурфиками.

Как рассказала пользовательница Reddit под ником Fibby, раньше она красила волосы только в угольно-чёрный цвет. Когда девушке это надоело, она начала осветлять волосы, постепенно делая их светло-русыми. Из-за этого волосы стали ломкими и пришлось отстричь около семи сантиметров.

И вот недавно Fibby решила, что настало время сменить имидж. Она запаслась краской и потратила примерно шесть часов, чтобы покрасить волосы в синий цвет. Но произошёл неожиданный побочный эффект.

Девушка красила волосы, когда порвалась перчатка. Теперь мы знаем, как стать смурфиком
Фото: Fibby / Reddit

Девушке посоветовали спасти палец при помощи медицинского спирта, но Fibby воспользовалась очищающим бальзамом и отшелушивающим скрабом. Кстати, вот как выглядят волосы девушки.

Девушка красила волосы, когда порвалась перчатка. Теперь мы знаем, как стать смурфиком
Фото: Fibby / Reddit

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая совершила серьёзную ошибку при окрашивании волос. Она воспользовалась пакетом (здесь подробнее).

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Девушка красила волосы и не заметила, что один из пальцев перчатки порвался. Теперь юная леди могла бы легко найти общий язык со смурфиками. Как рассказала...
 
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