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Девушка красила волосы, когда порвалась перчатка. Теперь мы знаем, как стать смурфиком
Источник материала: СТВ
Девушка красила волосы и не заметила, что один из пальцев перчатки порвался. Теперь юная леди могла бы легко найти общий язык со смурфиками.
Как
И вот недавно Fibby решила, что настало время сменить имидж. Она запаслась краской и потратила примерно шесть часов, чтобы покрасить волосы в синий цвет. Но произошёл неожиданный побочный эффект.
Девушке посоветовали спасти палец при помощи медицинского спирта, но Fibby воспользовалась очищающим бальзамом и отшелушивающим скрабом. Кстати, вот как выглядят волосы девушки.
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Девушка красила волосы и не заметила, что один из пальцев перчатки порвался. Теперь юная леди могла бы легко найти общий язык со смурфиками. Как рассказала...
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