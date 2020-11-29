ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт. Наша читальница-соотечественница из Мельбурна: "Беларусь, мы рядом!"

29.11.2020 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Татьяна Ш. из Австралии сообщила, что сегодня у них закончился карантин. И власти Мельбурна разрешили собираться на мероприятия до 50 человек.



"Больше 3-х месяцев наш рабочий день начинается с обмена новостей о Беларуси и различных ссылок на события. Спасибо, вам, журналисты!  Мы здесь, в Австралии, все перезнакомились и объединились. И тоже по воскресеньям устраиваем Марши, только нас никто не останавливает и не бьет. Мы с народом!"
 
Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Ш. из Австралии сообщила, что сегодня у них закончился карантин. И власти Мельбурна разрешили собираться на мероприятия до 50 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика