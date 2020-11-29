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Фотофакт. Наша читальница-соотечественница из Мельбурна: "Беларусь, мы рядом!"
Источник материала: Партизан
Татьяна Ш. из Австралии сообщила, что сегодня у них закончился карантин. И власти Мельбурна разрешили собираться на мероприятия до 50 человек.
"Больше 3-х месяцев наш рабочий день начинается с обмена новостей о Беларуси и различных ссылок на события. Спасибо, вам, журналисты! Мы здесь, в Австралии, все перезнакомились и объединились. И тоже по воскресеньям устраиваем Марши, только нас никто не останавливает и не бьет. Мы с народом!"
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Татьяна Ш. из Австралии сообщила, что сегодня у них закончился карантин. И власти Мельбурна разрешили собираться на мероприятия до 50 человек.
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