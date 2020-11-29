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Тихановская: Меркель при встрече спросила: "Вы понимаете украинский?"
Источник материала: Партизан
По словам Светланы Тихановской, канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с ней говорила в том числе об Украине.
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью
Тихановская отметила, что Меркель говорила об Украине и украинском языке с ней.
"Она спросила: "Вы понимаете украинский?" Я говорю: "Конечно, я понимаю – он очень и очень близок с белорусским (с русским не очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга". – "Ну хорошо". Вот такой быстротечный разговор был у нас, мы вспоминали".
Лидер белорусской оппозиции встречалась в Меркель 6 октября в Берлине. Беседа длилась 45 минут. Пресс-служба Тихановской сообщала, что они говорили об инвестиционной поддержке Беларуси, помощи независимым медиа и гражданским организациям.
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По словам Светланы Тихановской, канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с ней говорила в том числе об Украине.
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