Фотофакт: В Гомеле пенсионерка застряла головой между перилами и лестницей в подъезде

















На месте оказалось, что женщина застряла головой между перилами и лестницей. Оказалось, гомельчанка шла в гости к знакомой. Пока поднималась по ступенькам, в какой-то момент упала так, что голова оказалось зажатой перилами. Сама выбраться пенсионерка не смогла.





Спасателям пришлось «перекусывать» металлические перила, чтобы освободить голову пострадавшей. Медики предварительно диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Женщину отправили в больницу, сейчас она уже дома.