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Фотофакт: В Гомеле пенсионерка застряла головой между перилами и лестницей в подъезде

29.11.2020 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу в 15-48 в Гомеле в МЧС поступило сообщение, что в многоэтажке на Речицком проспекте нужна помощь пенсионерке, пишет пресс-служба ведомства.





На месте оказалось, что женщина застряла головой между перилами и лестницей. Оказалось, гомельчанка шла в гости к знакомой. Пока поднималась по ступенькам, в какой-то момент упала так, что голова оказалось зажатой перилами. Сама выбраться пенсионерка не смогла.

Спасателям пришлось «перекусывать» металлические перила, чтобы освободить голову пострадавшей. Медики предварительно диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Женщину отправили в больницу, сейчас она уже дома.
 
Теги: Гомель
 
 
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В субботу в 15-48 в Гомеле в МЧС поступило сообщение, что в многоэтажке на Речицком проспекте нужна помощь пенсионерке, пишет пресс-служба ведомства.
 
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