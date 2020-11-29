Источник материала: Хартия'97

Британские истребители перехватили разведывательные самолеты РФ над Северным морем 2 29.11.2020, 13:37

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Иллюстрационное фото

ВВС Великобритании назвали действия России провокацией.

Утром в субботу, 28 ноября, британские истребители Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух разведывательных самолетов Ту-142 ВМФ России, пролетавших над акваторией Северного моря вблизи границ воздушного пространства Соединенного Королевства.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВВС Великобритании.

RAF Typhoon fast jets were scrambled from @RAFLossiemouth this morning to intercept Russian military aircraft operating over the North Sea near UK airspace.



Full story: https://t.co/Ge48jnGHj2 pic.twitter.com/uJCa9A2rqC — Royal Air Force (@RoyalAirForce) November 28, 2020

В документе утверждается, что российские военные самолеты могут создавать угрозу другим воздушным судам в британском районе полетной информации над Северным морем, так как редко отвечают на запросы авиадиспетчеров.

«Чтобы сдерживать эту провокационную деятельность и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в оживленных районах международного воздушного пространства, «Тайфуны» ВВС Соединенного Королевства сопровождали два российских самолета, тщательно отслеживая их перемещения», — сказано в сообщении.

В нем также отмечено, что британским ВВС оказывали содействие союзники по НАТО, а истребители пополнили в воздухе запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, вылетевшего с британской авиабазы Брайз-Нортон.

Пресс-служба Королевских ВВС опубликовала фото одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057.

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