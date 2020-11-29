ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Солигорском 62-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

29.11.2020 14:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП под Солигорском выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Солигорском 62-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

28 ноября в деревне Сковшин 62-летний водитель автомобиля Lada сбил велосипедиста. Мужчина двигался в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался.

Под Солигорском 62-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, эксперты и следователи. По предварительной информации, водитель автомобиля был трезв.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП под Солигорском выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 ноября в деревне Сковшин...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика