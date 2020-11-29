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Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров

29.11.2020 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина наблюдал, как играет дочь, и в его голове всплыла сцена из фильма. Так отец и ребёнок нашли для себя отличное хобби.

Как сообщает Daily Mail, 40-летний житель города Хингем американского штата Массачусетс Алекс Зейн находился дома вместе с 5-летней дочкой Матильдой. Когда девочка забралась на игрушечный автомобиль, мужчина словно увидел сцену из фильма, сфотографировал дочь и отправил снимок другу.

Получив позитивный отклик, Алекс опубликовал фотографию в Facebook. Там на снимок обратили внимание даже незнакомцы, после чего у Зейна возникла идея. Он предложил дочери воссоздавать сцены из фильмов, и девочка согласилась. Первое время папа и дочь делали по одной фотографии в день, но затем замедлили темп и решили публиковать по одному снимку в неделю.

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
Фото: instagram.com/tot_for_tot_remakes 

Кстати, ранее мы рассказывали про другого отца, который весело проводит время с дочерью. Мужчина захотел доказать, что оставлять с ним ребёнка небезопасно (здесь подробнее).

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Мужчина наблюдал, как играет дочь, и в его голове всплыла сцена из фильма. Так отец и ребёнок нашли для себя отличное хобби. Как сообщает Daily Mail, 40-летний житель...
 
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