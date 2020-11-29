Haval как «первая любовь» и другие премьеры автосалона в Гуанчжоу

Источник материала: Tut.by

Еще весной китайский авторынок начал восстановление после карантина, после чего в Поднебесной успели провести два крупных и презентабельных автосалона — в Чэнду и Пекине . А теперь состоялся и третий — автомобильные смотрины в китайском Гуанчжоу. Эта крупнейшая ежегодная международная выставка и второй по значимости автосалон в КНР, стабильно балующий премьерами и по размаху уступающий только биеналле в Пекине и Шанхае.

Сегодня Китай — это главный целевой рынок для производителей дорогих роскошных автомобилей: одной из немногих громких мировых премьер в Гуанчжоу стал седан Mercedes-Maybach нового поколения, подробности о котором можно узнать тут . Еще один знаковый дебют выставки в китайском мегаполисе — более приземленный и со временем доберется до наших краев.



Jeep Compass



​ Jeep Compass

Это обновленный Jeep Compass, который на первый взгляд и не отличается от прежнего кроссовера. Рестайлинг принес Compass новый передний бампер, более узкую головную оптику и уменьшенные противотуманки, но все это мелочи по сравнению с тем, как преобразился салон машины.



Jeep Compass

Здесь появились новые руль и передняя панель с отдельно стоящим 10,1-дюймовым дисплеем мультимедиа-системы, приборы теперь виртуальные — на 10,25-дюймовом экране. В Китае для Compass заявлены два бензиновых турбодвигателя 1.3 и 1.4 в паре с 7-ступенчатым «роботом» и 9-ступенчатым «автоматом», привод передний или полный. На остальных рынках обновленный кроссовер появится весной 2021 года, тогда компания обнародует еще больше подробностей — по всей видимости, в Беларуси Compass сохранит нынешний 2,4-литровый двигатель.



Audi A3L



Audi A3L

Новый седан Audi A3 в Европе показали еще весной, а для китайцев по традиции подготовлен вариант с удлиненной колесной базой. «Растягиванием» автомобиля занималось СП FAW-Volkswagen — все ради того, чтобы увеличить пространство для задних седоков. И теперь они точно смогут закинуть ногу на ногу — колесная база у A3L достигает 2,68 м (примерно на 4 см больше, чем у стандартной версии), а длина увеличена до 4,55 м, что на 5 см больше по сравнению с европейским седаном A3. Под капот длиннобазного A3 первое время будет устанавливаться 1,4-литровый мотор TSI (150 л.с.) в связке с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.



Ford Focus

Также в Гуанчжоу дебютировало обновленное семейство Ford Focus, которое для китайского рынка выпускается на мощностях СП Ford Changan. Наряду с седаном и хэтчбеком в гамме появился кросс-универсал Focus Travel, а все изменения во внешности свелись к измененной оптике, иным бамперам и более широкой радиаторной решетке, на которой теперь красуется фирменная эмблема.



Ford Focus



Ford Focus

Обновлению подвергся и салон, где преобразилась центральная консоль, а также появился 12,3-дюймовый широкоформатный дисплей мультимедиа-системы. А еще для китайских «фокусов» доступны цифровые приборы. Под капотом без изменений — это бензиновые «тройки» объемом 1,5 л в двух вариантах форсировки (122 и 174 л.с.). К местным дилерам обновленные Focus начнут поступать в декабре, цены — от 16 540 долларов.



Hyundai Mistra



Hyundai Mistra

В 2013 году Hyundai представила свой «эксклюзив» для китайского рынка — это седан Mistra, который теперь сменил поколения. В фирменной иерархии эта модель располагается между Elantra и Sonata — в длину второе поколение Mistra достигает 4,78 м, колесная база равна 2,77 м. Базовым для новинки является 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 143 л.с., который работает в паре с вариатором. Далее по ранжиру идет версия с 1,5-литровым турбодвигателем (170 л.с.) и «роботом», а топовый вариант Mistra — это уже 184-сильный электромобиль с батареей емкостью 56,5 кВтч и дальностью хода до 520 км на одной зарядке. В продаже новая Mistra появится в начале 2021 года.



Volkswagen ID.4 Crozz и ID.4 X

Официальная премьера «паркетника» Volkswagen ID.4, ставшего второй моделью в электрической гамме концерна на платформе MEB, состоялась еще в сентябре, но тогда был представлен вариант для Европы. А для Китая немцы подготовили сразу две вариации электромобиля — с разным оформлением передней и задней части кузова, а также своими особенностями интерьера. Их выпуском займутся два разных совместных предприятия — кроссовер ID.4 Crozz встанет на конвейер завода FAW-Volkswagen, а SAIC Volkswagen освоит производство второго варианта под названием ID.4 X. При длине 4612 мм он оказывается на 2 см крупнее Crozz-версии.



Volkswagen ID.4 Crozz и ID.4 X

Ширина и колесная база (2765 мм) у машин идентичны. Оснащаются кроссоверы 204-сильным электромотором на задней оси, также заявлена и топовая полноприводная модификация с двумя электродвигателями с суммарной отдачей 306 л.с. Батарея в обоих случаях — на 85 кВтч, а одного заряда должно хватить на 550 км пробега (по методике NEDC). Продажи обоих вариантов ID.4 начнутся весной следующего года.



Chery Arrizo 5 Plus



Chery Arrizo 5 Plus

Свои бесчисленные новинки в Гуанчжоу, разумеется, привозят местные китайские автопроизводители. У Chery это обновленная версия седана Arrizo 5, дебютировавшего в 2016 году. Из примет рестайлинга машины, обозначаемой приставкой Plus — новые бамперы, головная оптика и задние фонари, а также два варианта оформления передней части кузова (в зависимости от версии), отличающихся формой и структурой решетки радиатора. Кроме того, обновленный Arrizo 5 Plus стал без малого на 10 см длиннее дореформенной машины — от носа до хвоста у седана теперь 4,68 м.



Chery Arrizo 5 Plus

Новый интерьер современнее прежнего — тут появилась виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым экраном и мультимедиа-система, центральный тачскрин стал крупнее (те же 10,25 дюйма против 8-дюймового экрана раньше). Бензиновый мотор 1.5 (116 л.с.) на Arrizo 5 Plus перекочевал без изменений, зато в гамме появился 156-сильный турбомотор. Стартовая стоимость обновленного седана Chery в Китае — 11 400 долларов.



Haval Chulian

Очередная новинка подоспела и от Haval — это компактный кроссовер Chulian, название которого с китайского переводится как «первая любовь». Этот автомобиль задуман как преемник модели H2, оказываясь при этом заметно крупнее благодаря использованию новой платформы Lemon с колесной базой 2,7 м. Об особенностях этой модульной архитектуры Great Wall китайцы рассказали еще летом на примере концепта Futurist — напомним, что Lemon отличается гибкостью и позволяет проектировать седаны, минивэны и кроссоверы различных габаритов и рассчитана на установку как обычных ДВС, так и гибридных установок и электропривода.



Haval Chulian



Haval Chulian

Что касается Chulian, то в длину он насчитывает 4,47 м, а в движение приводится 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 156 л.с. в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В Китае прием заказов на новый кроссовер Haval уже начался — цены начинаются от 13 500 долларов в пересчете.



Xpeng P7 Wing Limited Edition



Xpeng P7 Wing Limited Edition

И, наконец, еще одна интересная китайская новинка — от стартапа Xpeng Motors, продукция которого уже доступна и в нашей стране (не так давно, напомним, на тест-драйве AUTO.TUT.BY побывал кроссовер G3 ). В Гуанчжоу был представлен необычный вариант электрического седана P7 — с обозначением Wing Limited Edition. Главной особенностью тут являются подъемные передние двери, добавляющие китайской машине сходства с суперкарами Lamborghini, а по части техники спецверсия идентична исходному седану.



Xpeng P7 Wing Limited Edition

Это означает один (267 л.с.) или два электродвигателя (430 л.с.), а также тяговая батарея емкостью 80,9 кВтч, заряда которой хватает от 568 до 706 км по устаревшему циклу NEDC. В Китае стоимость P7 Wing Limited Edition начинается от 55 900 долларов (с учетом госсубсидий).