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Йоханнес Бё выиграл спринт в Контиолахти, четыре белоруса набрали очки
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Бё-младший (0+0) не допустил ни одного промаха и на 44 секунды опередил шведа Себастьяна Самуэльссона (1+0). Третьим стал еще один биатлонист из Швеции — Мартин Понсилуома (1+0).
Лучшим из белорусов сегодня стал Сергей Бочарников (2+2), который благодаря пятой среди всех участников скорости смог занять 29-е место при неудачной стрельбе.
Роман Елетнов (1+1) стал 31-м, Антон Смольский (2+1) — 34-м, Максим Воробей (0+1) — 39-м, Никита Лобастов (1+0) — 58-м.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
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