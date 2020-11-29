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Андрей Такинданг заболел коронавирусом после 15 суток на Окрестина

29.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом музыкант написал в своем фейсбуке. Напомним, что Андрей был задержан 7 ноября после дворового концерта и отбыл 15 суток ареста.



«Ближайшие две недели буду на карантине, у меня подтвердился ковид. Чувствую себя хорошо и считаю, что уже не являюсь заразным, так как первые симптомы проявились на Окрестина и уже прошло достаточно времени, но лучше не рисковать», — написал он.
 
 
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Об этом музыкант написал в своем фейсбуке. Напомним, что Андрей был задержан 7 ноября после дворового концерта и отбыл 15 суток ареста.
 
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