Андрей Такинданг заболел коронавирусом после 15 суток на Окрестина









«Ближайшие две недели буду на карантине, у меня подтвердился ковид. Чувствую себя хорошо и считаю, что уже не являюсь заразным, так как первые симптомы проявились на Окрестина и уже прошло достаточно времени, но лучше не рисковать», — написал он.