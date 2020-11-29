Чиновники возьмутся за магазины-дискаунтеры, цены на лекарства и бензин, тарифы на ЖКУ и проезд

Напомним, в Беларуси разогналась годовая инфляция, чиновники уже говорят о том, что хорошим результатом будет, если рост цен по итогам 2020-го будет в пределах однозначной цифры (то есть до 10%).









Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Про цены на лекарства и медуслуги, а также про платное образование

Это же ведомство вместе с Минздравом в ближайшие 3 года будет заниматься ценами на лекарства, медтехнику, медуслуги. Планируется совершенствование подходов к ценообразованию. Эти министерства, по планам, также должны в 2022 году оптимизировать госзакупки лекарств, медтехники. Для этого планируется проанализировать целесообразность их централизованной закупки. Сейчас к этой схеме госзакупок лекарств и медтехники возникает немало вопросов по ее эффективности.





МАРТ и Минздрав в 2021 году также должны внести изменения в порядок установления и применения тарифов на платные медуслуги. Это намерены сделать для прозрачности формирования тарифов на их оказание.





Минобразования должно до 2022 года включительно усовершенствовать методику определения стоимости обучения на платной основе в госучреждениях образования.





Чиновники продолжат сдерживать цены на социально значимые товары

Чиновники также намерены продолжить регулировать цены на социально значимые товары. В антиинфляционной программе на следующие 3 года прописаны «разработка и внедрение механизма введения временного государственного регулирования цен на социально значимые товары». При этом речь идет про утверждение критериев отнесения к таким товарам и в целом про оптимизацию перечня социально значимых товаров и услуг, цены и тарифы на которые регулируются государством.





Напомним, в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым государством регулируются цены на социально значимые товары — 18 позиций (госрегулирование было продлено с 15 октября до 31 декабря). Среди них — сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока.





Также в конце декабря заканчивается действие постановления МАРТ, которым установили предельную минимальную розничную цену белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм. В конце декабря власти могут либо продлить госрегулирование цен на сахар, либо отпустить его стоимость.





Про тарифы на ЖКУ, проезд, автомобильное топливо

Чиновники также должны разработать методические рекомендаций о порядке и периодичности пересмотра тарифов и цен на услуги городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении и пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении; на услуги сотовой

подвижной электросвязи, услуги доступа в сеть Интернет; на услуги по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях; на автомобильное топливо.





В документе в том числе прописано, сколько белорусы, по прогнозам, будут возмещать за проезд в общественном городском транспорте, а также поездами. Напомним, в Гомеле уже начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном автомобильном общественном транспорте, и, скорее всего, в начале декабря остальные области тоже повысят.





Антиинфляционной программой предусмотрена поэтапная отмена дифференциации цен на природный газ для организаций жилищно-коммунального хозяйства в зависимости от целей использования (при наличии источника компенсации такой отмены, предусмотренного в рамках формирования базовых цен на природный и сжиженный газ на очередной финансовый год).





Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики. Этот пункт был и в предыдущей антиинфляционной программе. Нынешней программой также предусмотрено поддержание достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.





При этом на 2023 год запланирована разработка предложений по внедрению дифференцированной оплаты населением услуг теплоснабжения (отопление).





Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики. Проще говоря, речь про то, чтобы снижать стоимость электроэнергии для предприятий, а для населения — повышать.





Про магазины-дискаунтеры

Чиновники также намерены взяться за магазины-дискаунтеры. Речь про изменение подходов к их работе, в том числе установление критериев уровня торговых надбавок при формировании розничных цен и введение послаблений в разработке и утверждении ассортиментных перечней товаров. Этим должен в 2021 году заняться МАРТ.