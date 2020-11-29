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В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске отца и сына на несколько лет отправили в колонию за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел 10 августа при проверке документов у водителя такси. Выяснилось, что у него не было допуска к участию в дорожном движении. Инспекторы ГАИ начали составлять протокол. Несколько прохожих, не разобравшись в ситуации, призывали отбить водителя у милиционеров.
В итоге 53-летний местный житель и его сын напали на инспекторов и прибывших на помощь милиционеров Департамента охраны. Родственников задержали и дали правовую оценку. Позже суд признал обвиняемых виновными.
Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области:
Обвиняемому 1996 года рождения назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
Известно, что у старшего осужденного богатое криминальное прошлое. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении сотрудников милиции, побег из-под стражи и незаконный оборот алкоголя.
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Новости Беларуси. В Бобруйске отца и сына на несколько лет отправили в колонию за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе...
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