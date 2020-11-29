ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции

29.11.2020 15:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске отца и сына на несколько лет отправили в колонию за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции

Инцидент произошел 10 августа при проверке документов у водителя такси. Выяснилось, что у него не было допуска к участию в дорожном движении. Инспекторы ГАИ начали составлять протокол. Несколько прохожих, не разобравшись в ситуации, призывали отбить водителя у милиционеров.

В итоге 53-летний местный житель и его сын напали на инспекторов и прибывших на помощь милиционеров Департамента охраны. Родственников задержали и дали правовую оценку. Позже суд признал обвиняемых виновными.

В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции

Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области:
С учетом позиции государственного обвинения, а также личности обвиняемых суд назначил обвиняемому 1966 года рождения наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору суда в виде трех лет, семи месяцев и восьми дней, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.

Обвиняемому 1996 года рождения назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции

Известно, что у старшего осужденного богатое криминальное прошлое. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении сотрудников милиции, побег из-под стражи и незаконный оборот алкоголя.

Люди в материале: Елена Шумейко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бобруйске отца и сына на несколько лет отправили в колонию за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Каля нуля": синоптики рассказали о погоде на понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика