В Малиновке частично пропало электричество

Электричество пропало 29 ноября в районе 10:20 у жильцов домов на улицах Есенина, Громова и Слодобской.





Как рассказали в «Минскэнерго», это произошло из-за аварии на высоковольтных сетях. На место оперативно выезжала бригада специалистов. Подача электричества в дома, расположенные на данных улицах, уже возобновлена.