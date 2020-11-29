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В Малиновке частично пропало электричество
Источник материала: Навiны
Электричество пропало 29 ноября в районе 10:20 у жильцов домов на улицах Есенина, Громова и Слодобской.
Как рассказали в «Минскэнерго», это произошло из-за аварии на высоковольтных сетях. На место оперативно выезжала бригада специалистов. Подача электричества в дома, расположенные на данных улицах, уже возобновлена.
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Электричество пропало 29 ноября в районе 10:20 у жильцов домов на улицах Есенина, Громова и Слодобской.
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