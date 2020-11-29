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Минская милиция несет службу в усиленном режиме
Источник материала: Навiны
Сотрудники столичной милиции 29 ноября несут службу в усиленном режиме «в целях обеспечения правопорядка и дорожной безопасности».
Усиленный режим службы направлен на пресечение противоправных действий со стороны граждан, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщила агентству
«В зависимости от складывающейся ситуации может быть дополнительно задействована спецтехника», — добавила она.
Воскресный протестный марш — шестнадцатый после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
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Сотрудники столичной милиции 29 ноября несут службу в усиленном режиме «в целях обеспечения правопорядка и дорожной безопасности».
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