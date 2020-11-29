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Минская милиция несет службу в усиленном режиме

29.11.2020 15:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники столичной милиции 29 ноября несут службу в усиленном режиме «в целях обеспечения правопорядка и дорожной безопасности».

Минская милиция несет службу в усиленном режиме

Усиленный режим службы направлен на пресечение противоправных действий со стороны граждан, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщила агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«В зависимости от складывающейся ситуации может быть дополнительно задействована спецтехника», — добавила она.

Воскресный протестный марш  — шестнадцатый после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники столичной милиции 29 ноября несут службу в усиленном режиме «в целях обеспечения правопорядка и дорожной безопасности».
 
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