Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть первая

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как работает обучение младенцев самостоятельному засыпанию. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.

3:30 ― почему метод Вайсблута "поорет и перестанет" не работает?

6:00 ― о родительском чувстве вины и депривации сна;

11:20 ― как обучить ребенка навыку засыпания;

17:30 ― ключевые вещи, на которые стоит обратить внимание, обучая ребенка засыпанию;

19:00 ― какие ритуалы отхода ко сну нужно ввести в режим;

29:45 ― "плачет от злости, что ты не можешь уложить его";

32:30 ― несколько слов о совместном сне.

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