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"Каля нуля": синоптики рассказали о погоде на понедельник

29.11.2020 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 ноя - Sputnik. Температура воздуха в Беларуси в ближайшие сутки будет колебаться в пределах -2...+1°С, сообщили в Белгидромете.

© Sputnik Максим Богданович
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На большей части страны ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Местами по республике ожидается налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог – гололедица, предупредили в Белгидромете.

В Минске будет облачно, днем с прояснениями, ожидается снег. Температура воздуха составит -1..+1°C. 

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют и в Бресте, ночью пройдет снег, мокрый снег, ожидаются слабые туман и гололед. А вот днем существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха  – также в пределах -1..+1°C. 

В Витебске будет облачно, временами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. Температура воздуха -1..+1°C. 

В Гомеле, Гродно и Могилеве синоптики прогнозируют 0...-2°C. При этом в Гомеле существенных осадков не ожидается, в Гродно временами будут снег, мокрый снег, в Могилеве небольшой снег выпадет ночью, днем осадков также не прогнозируется.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Местами по республике ожидается налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог – гололедиц, предупредили в Белгидромете.
 
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