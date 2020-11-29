В Боровлянах протестующие встали на пути силовиков. Те применили спецсредства (видео)

Источник материала: Onliner

Напряженная ситуация возникла в одном из дворов в Боровлянах. Здесь возникло противостояние жителей и силовиков. К какой-то момент один из мужчин в балаклаве и черной одежде принялся поливать собравшихся спреем из баллона.

По предварительной информации, в Боровлянах пока задержаны двое.

Если удастся получить комментарий милиции, мы его опубликуем.

(будет дополнено)