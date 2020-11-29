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В Боровлянах протестующие встали на пути силовиков. Те применили спецсредства (видео)
Источник материала: Onliner
Напряженная ситуация возникла в одном из дворов в Боровлянах. Здесь возникло противостояние жителей и силовиков. К какой-то момент один из мужчин в балаклаве и черной одежде принялся поливать собравшихся спреем из баллона.
По предварительной информации, в Боровлянах пока задержаны двое.
Если удастся получить комментарий милиции, мы его опубликуем.
(будет дополнено)
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Напряженная ситуация возникла в одном из дворов в Боровлянах. Здесь возникло противостояние жителей и силовиков. К какой-то момент один из мужчин в балаклаве и...
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