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Задержан экономист Дмитрий Крук
Источник материала: Onliner
Научный сотрудник исследовательского центра BEROC
По данным «Вясны», Крук задержан на улице Гаруна. Коллеги Дмитрия подтвердили факт задержания, уточнили, что произошло это вне дома. Другие обстоятельства пока неизвестны.
На 14:20 в списке задержанных 21 человек, в основном задержания произошли в Минске.
(будет дополнено)
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Научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук, возможно, задержан сегодня после полудня в Минске. Крук входит в состав Координационного совета. Его...
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