Задержан экономист Дмитрий Крук

Источник материала: Onliner

Научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук , возможно, задержан сегодня после полудня в Минске. Крук входит в состав Координационного совета. Его имя только что появилось в списке задержанных, который традиционно составляет центр «Вясна», лишенный аккредитации в Беларуси.

По данным «Вясны», Крук задержан на улице Гаруна. Коллеги Дмитрия подтвердили факт задержания, уточнили, что произошло это вне дома. Другие обстоятельства пока неизвестны.

На 14:20 в списке задержанных 21 человек, в основном задержания произошли в Минске.

(будет дополнено)