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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске и других городах проходят задержания и разгоны участников акций протеста В некоторых случаях применялся слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты.

Среди задержанных сегодня в Минске — член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук, сообщается в телеграм-канале КС. Его телефон недоступен.Силовики задерживали людей среди прочего в Лошице, возле «Гиппо». На видео можно заметить, как одного из задержанных бьют дубинкой.Очевидцы сообщают, что в Боровлянах силовики использовали, предположительно, светошумовую гранату для разгона. Сообщается, что здесь задержали несколько людей, в том числе женщин.Разгон протестующих был также в Домбровке. Когда силовики уехали, люди снова собрались в колонну.Задержания были также в районе улицы Матусевича. На видео попало, как силовики преследовали людей во дворах. Здесь наблюдалось скопление автозаков.Силовики бегали за людьми также во дворе на улице Матусевича.Сообщается о разгоне и применении силовиками слезоточивого газа и в районе Партизанского проспекта. Задержание было также в районе Московского рынка.В Жодино задержали женщину, поднявшую флаг. Момент попал на видео.В Могилеве был задержан парень, у которого был БЧБ-флаг.