Источник материала: UDF



Виктор Бабарико. Фото: TUT.BY

«Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения», - сказал Латушко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Координационный совет: информации об освобождении Бабарико нет «У нас такой информации нет», - отметил представитель Координационного совета.

«У нас такой информации нет», - отметил представитель Координационного совета. Также дочь Виктора Бабарико Мария заявила Tut.by, что по делу ее отца, «к сожалению, нет никаких новостей».Ранеезаявил о появлении информации о том, что «Виктор Дмитриевич [Бабарико] уже находится на свободе».