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Координационный совет: информации об освобождении Бабарико нет

29.11.2020 15:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Координационный совет: информации об освобождении Бабарико нет
Виктор Бабарико. Фото: TUT.BY
Координационный совет не владеет информацией о возможном освобождении Виктора Бабарико из СИЗО Комитета госбезопасности. Об этом сообщил в воскресенье представитель КС Иван Кравцов в телеграм-канале пресс-службы совета.

«У нас такой информации нет», - отметил представитель Координационного совета. Также дочь Виктора Бабарико Мария заявила Tut.by, что по делу ее отца, «к сожалению, нет никаких новостей».

Ранее Павел Латушко заявил о появлении информации о том, что «Виктор Дмитриевич [Бабарико] уже находится на свободе».

«Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения», - сказал Латушко.
 
Теги: Новости
 
 
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«У нас такой информации нет», - отметил представитель Координационного совета.
 
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