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15 мгновений «Марша соседей»
29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Уручье, Грушевке, на Пушкинской, на Каменной горке — прогулки, пикеты, солидарность медиков и тех, кто не смог присоединиться.
Уручье выглядело так: группы людей прогуливаются по району с БЧБ-флагами в руках
Цепь солидарности возле торгового центра «Рига» в Минске. Сюда также приехали силовики. Задержали одного человека, остальные разбежались, а когда силовики уехали — собрались снова
Момент встречи двух колонн в одном из районов Минска сегодня
Участников «Марша соседей» в Грушевке приветствуют врачи, пассажиры общественного транспорта и те, кто не смог присоединиться к акции и остался дома.
На Пушкинской к месту гибели Александра Тарайковского принесли цветы и плакат.
В Уручье силовики ожидают, когда загорится зеленый свет, чтобы перейти дорогу
Большое количество микроавтобусов передвигалось от станции метро «Пушкинская» до Каменной горки, останавливалось, чтобы разогнать людей
Фото: Onliner.by, Белсат, Радыё Свабода, @motolkohelp, @kyky_org
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В Уручье, Грушевке, на Пушкинской, на Каменной горке — прогулки, пикеты, солидарность медиков и тех, кто не смог присоединиться.
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