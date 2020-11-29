15 мгновений «Марша соседей»

Источник материала: Салiдарнасць

В Уручье, Грушевке, на Пушкинской, на Каменной горке — прогулки, пикеты, солидарность медиков и тех, кто не смог присоединиться.





Уручье выглядело так: группы людей прогуливаются по району с БЧБ-флагами в руках





Цепь солидарности возле торгового центра «Рига» в Минске. Сюда также приехали силовики. Задержали одного человека, остальные разбежались, а когда силовики уехали — собрались снова





Момент встречи двух колонн в одном из районов Минска сегодня

Участников «Марша соседей» в Грушевке приветствуют врачи, пассажиры общественного транспорта и те, кто не смог присоединиться к акции и остался дома.





















На Пушкинской к месту гибели Александра Тарайковского принесли цветы и плакат.













В Уручье силовики ожидают, когда загорится зеленый свет, чтобы перейти дорогу





Большое количество микроавтобусов передвигалось от станции метро «Пушкинская» до Каменной горки, останавливалось, чтобы разогнать людей









Фото: Onliner.by, Белсат, Радыё Свабода, @motolkohelp, @kyky_org