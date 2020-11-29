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15 мгновений «Марша соседей»

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Уручье, Грушевке, на Пушкинской, на Каменной горке — прогулки, пикеты, солидарность медиков и тех, кто не смог присоединиться.

15 мгновений «Марша соседей»

Уручье выглядело так: группы людей прогуливаются по району с БЧБ-флагами в руках

15 мгновений «Марша соседей»

Цепь солидарности возле торгового центра «Рига» в Минске. Сюда также приехали силовики. Задержали одного человека, остальные разбежались, а когда силовики уехали — собрались снова

15 мгновений «Марша соседей»

Момент встречи двух колонн в одном из районов Минска сегодня

Участников «Марша соседей» в Грушевке приветствуют врачи, пассажиры общественного транспорта и те, кто не смог присоединиться к акции и остался дома.

15 мгновений «Марша соседей»
15 мгновений «Марша соседей»
15 мгновений «Марша соседей»
15 мгновений «Марша соседей»
15 мгновений «Марша соседей»

На Пушкинской к месту гибели Александра Тарайковского принесли цветы и плакат.

15 мгновений «Марша соседей»
15 мгновений «Марша соседей»
15 мгновений «Марша соседей»

В Уручье силовики ожидают, когда загорится зеленый свет, чтобы перейти дорогу

15 мгновений «Марша соседей»

Большое количество микроавтобусов передвигалось от станции метро «Пушкинская» до Каменной горки, останавливалось, чтобы разогнать людей

15 мгновений «Марша соседей»
15 мгновений «Марша соседей»

Фото: Onliner.by, Белсат, Радыё Свабода, @motolkohelp, @kyky_org

 
Теги: Минск
 
 
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В Уручье, Грушевке, на Пушкинской, на Каменной горке — прогулки, пикеты, солидарность медиков и тех, кто не смог присоединиться.
 
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