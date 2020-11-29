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Ученые: Многие млекопитающие Австралии светятся в темноте

29.11.2020 15:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Многие млекопитающие Австралии светятся в темноте

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  • 29.11.2020, 14:58
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Ученые: Многие млекопитающие Австралии светятся в темноте

В чем феномен этого явления?

В начале этого месяца ученые выяснили, что утконосы – одни из самых необычных млекопитающих в мире – светятся зеленым или голубым в УФ-спектре. Теперь выяснилось, что у австралийских сумчатых тоже есть этот «дар», пишет «Популярная механика».

Прочитав исследование в научном журнале Mammalia о необычном свечении утконосов, доктор Кенни Травуйон (Kenny Travouillon) из Музея Западной Австралии решил направить ультрафиолетовый свет на некоторые другие экспонаты музея.

Исследователь сообщил в социальных сетях музея, что его любопытство было вознаграждено. Под ультрафиолетом светятся не только ехидны, ближайшие выжившие родственники утконоса, но и уши кроличьего бандикута, опоссумы, некоторые австралийские летучие мыши и даже вомбаты.

Правда, случается это далеко не со всеми млекопитающими Австралии. Ни один из представителей семейства кенгуру, протестированных исследователем, не показал какой-либо цветовой реакции на УФ-свет (как и множество других животных).

Открытие Травуйона заинтересовало исследователей из Университета Кертина в Австралии. Они планируют объединиться, чтобы создать более систематическое исследование, отвечающее на вопрос, почему у некоторых сумчатых есть эта странная способность.

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