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Радостный момент: объединение двух протестующих колонн попало на видео

29.11.2020 15:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Радостный момент: объединение двух протестующих колонн попало на видео

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  • 29.11.2020, 14:43
  • 6,348
Радостный момент: объединение двух протестующих колонн попало на видео

Люди встретились возле Национальной библиотеки.

Читатели Charter97.org поделились видео объединения двух колонн протестующих в районе Национальной библиотеки в Минске.

За падзеямі нядзельнага Марша суседзяў вы можаце сачыць у анлайне сайта Charter97.org

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Теги: Минск
 
 
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Люди встретились возле Национальной библиотеки.
 
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