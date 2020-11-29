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Радостный момент: объединение двух протестующих колонн попало на видео
Источник материала: Хартия'97
Радостный момент: объединение двух протестующих колонн попало на видео
Люди встретились возле Национальной библиотеки.
Читатели Charter97.org поделились видео объединения двух колонн протестующих в районе Национальной библиотеки в Минске.
За падзеямі нядзельнага Марша суседзяў вы можаце
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Люди встретились возле Национальной библиотеки.
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