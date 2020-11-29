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Банки просят подключиться к российскому аналогу SWIFT. Почему и как это может быть связано с санкциями

29.11.2020 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе белорусские банки получили от Нацбанка письмо с просьбой обеспечить подключение к российской системе «Сервис-бюро СПФС» — аналогу международной системы SWIFT. Об этом сообщает «Наша нiва» со ссылкой на источники в банковской сфере. Возможность отключения белорусских банков от SWIFT называлась в качестве одной из возможных санкций против Беларуси.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям (банкам, биржам, брокерским конторам, инвестиционным компаниям и так далее) во всем мире безопасно отправлять и получать информацию о финансовых операциях. Беларусь является пользователем системы SWIFT с 1994 года.

В Нацбанке «Нашай Нiве» сообщили, что на данный момент пользователями «Сервис-бюро СПФС» являются 7 белорусских банков (БТА Банк, Идея Банк, РРБ-Банк, ТК Банк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк), еще 5 находятся на заключительном этапе подключения. Остальные «рассматривают возможности и осуществляют оценку внутренних ресурсов и готовности своих систем к подключению к «Сервис-бюро СПФС».

— Сервис-бюро передачи финансовых сообщений Банка России на базе Белорусского межбанковского расчетного центра, которое создано для оказания банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям услуг по передаче финансовых сообщений формата SWIFT нерезидентами Беларуси, создано и введено в промышленную эксплуатацию с 29 ноября 2019 года, — добавляют в Нацбанке.

По мнению экономиста Катерины Борнуковой, в том случае, если какие-то из белорусских банков попадут под санкции, ограничивающие их доступ к международной системе переводов, благодаря подключению к российскому аналогу они смогут наладить платежи через российские банки.

Ранее советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка говорил, что, если ситуация в Беларуси не будет улучшаться, «будет обсуждаться отключение SWIFT». Независимый экономист Леонид Фридкин в статье для издания Office Life утверждал, что «в случае отключения от SWIFT всех белорусских банков страна фактически окажется в финансовой изоляции».

— Но вряд ли отключение будет всеобщим. К примеру, 8 лет назад отключили 14 иранских банков из 30. А финансовые санкции, введенные США в 2014-м, касались только 7 российских банков. Но масштаб получился приличный: были заморожены операции по почти 500 тысячам кредитных и дебетовых карт Visa и MasterCard, эмитированных этими банками. Можно предположить, что, если Евросоюз и США действительно примут такое решение по Беларуси, от SWIFT отключат только некоторые банки — скажем, «системообразующие» госбанки. Это будет очень болезненный удар: именно в этих банках обслуживается большинство госпредприятий, в том числе крупнейшие экспортеры страны, — говорит Леонид Фридкин.

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По мнению экспертов, в случае отключения белорусских банков от SWIFT, они смогут осуществлять платежи через российские банки.
 
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