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На доме Баскова под Минском написали «Не простим»
29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Судя по фото, надпись появилась в Ждановичах на въезде в шикарный особняк, в который недавно переехал глава Федерации хоккея Беларуси.
Все фото @motolkohelp
Ранее стало известно, что Дмитрий Басков купил дом в английском стиле – считается, что
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Судя по фото, надпись появилась на въезде в шикарный особняк, в который недавно переехал глава Федерации хоккея Беларуси.
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