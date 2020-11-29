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На доме Баскова под Минском написали «Не простим»

29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Судя по фото, надпись появилась в Ждановичах на въезде в шикарный особняк, в который недавно переехал глава Федерации хоккея Беларуси.

На доме Баскова под Минском написали «Не простим»

Все фото @motolkohelp

На доме Баскова под Минском написали «Не простим»

Ранее стало известно, что Дмитрий Басков купил дом в английском стиле – считается, что по заниженной стоимости. В субботу Басков присуствовал на хоккейном матче команды Александра Лукашенко с дружиной Гродненской области.

Запись, где двое предполагаемых участников событий 11 ноября во «дворе перемен» обсуждают избиение Романа Бондаренко (аудио)

 
 
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Судя по фото, надпись появилась на въезде в шикарный особняк, в который недавно переехал глава Федерации хоккея Беларуси.
 
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