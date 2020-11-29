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«На покупку квартиры денег хватило». Гомельчанка откровенно рассказала, почему решила стать суррогатной матерью, как протекала беременность и сложно ли было расставаться с малышом
Источник материала: Партизан
Суррогатное материнство — процедура, с которой мало кто сталкивался, но которая при этом практически у всех вызывает споры и противоречивые чувства. На сегодняшний день Беларусь является не просто одной из немногих стран, где разрешено суррогатное материнство, здесь оно регулируется на законодательном уровне.
Наталье 30 лет, работает учителем, одна воспитывает сына, с мужем разошлись. Она родила двоих детей, второго — неродного, для пары из Минска, в которой у женщины диагностировали бесплодие. По её словам, решение стать суррогатной матерью далось ей относительно легко, тем более сделать это позволяло хорошее здоровье, также гомельчанка укладывалась в рамки требований белорусского законодательства. Она не скрывает, что основной причиной пойти на такой шаг стала материальная заинтересованность.
«Увидела где-то в СМИ статью о женщине, которая стала суррогатной матерью, чтобы купить себе квартиру, и задумалась. Здоровье у меня отличное, проблем с беременностью и родами не было, а со своей зарплатой на собственное жильё не накопила бы никогда. Думала где-то около полугода и решилась. На тот момент была ещё официально замужем — по закону это обязательное условие для суррогатной мамы», — рассказала она.
Затем последовало медицинское обследование. По закону, суррогатной матерью может стать только женщина с практически идеальным здоровьем: физическим и психическим. Рекомендуется, чтобы в анамнезе не было выкидышей и абортов, инфекций, передающихся половым путём, а также родоразрешений путём кесарева сечения.
После выбора пары, для которой она будет рожать ребёнка, был заключён договор, где прописывались все нюансы: от суммы выплат до роддома, где будут проходить роды.
«Некоторые считают, что суррогатные матери получают лёгкие деньги. На самом деле это очень долгий, тяжёлый и ответственный процесс. После процедуры ЭКО женщина отвечает практически головой за будущего ребёнка. В договоре прописываются огромные штрафные санкции в случае, например, выкидыша по вине суррогатной матери», — рассказывает Наталья.
Также женщине на время беременности запрещено пить алкоголь, курить, вести половую жизнь, заниматься спортом. Она обязана строго следить за своим здоровьем. Как будущие родители, так и суррогатная мать могут внести в договор свои требования.
Делать ЭКО было решено в Москве, беременность наступила со второй попытки. Затем пришлось становиться на учёт по беременности в женскую консультацию в Гомеле. По словам женщины, сообщение о том, что она вынашивает не своего ребёнка, сразу вызвало у местного врача шок и непонимание, звучали слова осуждения. У Натальи из-за этого были определённые неудобства.
«Спустя некоторое время я пришла на приём, и врач рассказала, что к ней на учёт стала ещё одна суррогатная мама. С того же участка, по сути, женщина, которая могла быть моей соседкой. Я тоже немного удивилась. Зато врач стала более спокойно относиться к этому», — вспоминает Наталья.
Беременность у гомельчанки протекала легко. Она признаётся, что девять месяцев прошли для неё практически незаметно. Своё положение она старалась скрывать, в том числе от коллег, а в 36 недель ушла на больничный по беременности и родам.
«Когда уходила на больничный, конечно, переживала, что будут обсуждать, и как потом вернусь на работу. Удивительно, но спустя три недели после родов я вернулась, как ни в чём не бывало. Никто особо вопросов не задавал», — рассказывает Наталья.
В начале девятого месяца беременности женщина уехала в Минск. Генетические родители ребёнка настояли на том, чтобы роды прошли именно там. Они изначально договорились на платные роды и забронировали отдельную послеродовую вип-палату для Натальи. Гомельчанка рассказывает, что в целом отношение пары к ней на протяжении всего времени их сотрудничества было очень трепетным.
После родов новорождённого сразу унесли, чтобы не травмировать психику родившей женщины.
«Ребёнка я не видела. Желания его оставить, даже если бы это возможно было сделать, не возникло ни на секунду. Я шла на это с определённой целью и чётко понимала, что это не мой ребёнок. Кроме того, наоборот, был некий эмоциональный подъём, что я смогла помочь людям, которые мечтали об этом много лет», — рассказывает Наталья.
Гонорар женщине отдали сразу после родов. Она не называет точную сумму, но говорит, что хватило на покупку квартиры в Гомеле. Помимо ежемесячных выплат и выплаты после родов, генетические родители оплачивали все расходы Натальи, которые так или иначе были связаны с беременностью.
По словам гомельчанки, её просили ещё раз выносить чужого ребёнка, однако во второй раз становиться суррогатной матерью она хочет.
«Всё-таки любая беременность — это огромная нагрузка на организм и всегда есть опасность для здоровья женщины. Кроме того, это очень тяжело морально в плане ответственности, которую ты несёшь перед людьми, обратившимися к тебе за помощью», — рассказывает она.
В Беларуси суррогатное материнство начало регулироваться на законодательном уровне в 2006 году, когда в Кодекс о браке и семье включили соответствующую отдельную статью № 53. Помимо требований к суррогатной матери, закон предусматривает требования и для генетических родителей: если врачи решат, что женщина может родить сама, то прибегнуть к такой услуге в Беларуси по закону нельзя. Услугами суррогатной матери не может воспользоваться мужчина, договор заключается только между бесплодной и способной выносить и родить женщиной. Также закон предусматривает, что суррогатная мать не может оставить себе ребёнка не при каких обстоятельствах, юридически — с момента рождения это ребёнок генетических родителей.
На сегодняшний день в Беларуси есть несколько агентств, которые предлагают помощь бесплодным парам в поиске суррогатной матери для вынашивания их ребёнка. В среднем они предлагают гонорар от 13 до 17 тысяч долларов после родов и от 400 до 600 долларов на ежемесячные расходы во время беременности. Все медицинские расходы оплачивают также генетические родители.
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«На покупку квартиры денег хватило». Гомельчанка откровенно рассказала, почему решила стать суррогатной матерью, как протекала беременность и сложно ли было расставаться с малышом
Суррогатное материнство — процедура, с которой мало кто сталкивался, но которая при этом практически у всех вызывает споры и противоречивые чувства. На...
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