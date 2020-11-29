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Артем Милевский: «Увидеть меня в Бресте в качестве тренера? Не знаю, как в качестве тренера, но в качестве туриста – точно»
Источник материала: Партизан
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский после матча с «Неманом» (3:1) ответил на вопрос, можно ли его будет увидеть в команде уже в качестве тренера.
Вчера футболист сообщил, что уходит из клуба.
– В будущем можно вас увидеть в Бресте в качестве тренера?
– Не знаю, как в качестве тренера, но в качестве туриста – точно, – сказал Милевский в эфире «Беларусь 5».
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Артем Милевский: «Увидеть меня в Бресте в качестве тренера? Не знаю, как в качестве тренера, но в качестве туриста – точно»
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский после матча с «Неманом» (3:1) ответил на вопрос, можно ли его будет увидеть в команде уже в качестве тренера.
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