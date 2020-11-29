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Артем Милевский: «Увидеть меня в Бресте в качестве тренера? Не знаю, как в качестве тренера, но в качестве туриста – точно»

29.11.2020 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский после матча с «Неманом» (3:1) ответил на вопрос, можно ли его будет увидеть в команде уже в качестве тренера.



Вчера футболист сообщил, что уходит из клуба.

–  В будущем можно вас увидеть в Бресте в качестве тренера?

– Не знаю, как в качестве тренера, но в качестве туриста – точно, – сказал Милевский в эфире «Беларусь 5».
 
Теги: Брест
 
 
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский после матча с «Неманом» (3:1) ответил на вопрос, можно ли его будет увидеть в команде уже в качестве тренера.
 
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