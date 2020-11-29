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В Лиде желающих поступить в правовой класс было в два раза больше, чем мест. Кто и почему хочет носить форму?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 10-й школе Лиды в этом учебном году небывалый ажиотаж на учебу в классе правовой направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желающих надеть форму оказалось в два раза больше, чем мест. Администрация учебного заведения отреагировала. В 2020 году впервые набор прошел сразу в два класса.
Поход в милицию для Полины Козловской – дело привычное, можно сказать, семейное.
– Привет! Как дела?
Отец девушки уже 25 лет служит в милиции. На территории, где майор Козловский – участковый, он не раз помогал жителям в непростых ситуациях. Гроза преступников и дебоширов. Полина решила продолжить династию и поступила в правовой класс.
Полина Козловская, учащаяся СШ № 10 Лиды:
Геннадий Козловский, старший участковый инспектор ООПП Лидского РОВД:
Равняйсь, смирно! Прямо шагом марш!
Строевым шагом к мечте. Кто-то по стопам родителей, а многие станут в своей семье первопроходцами. Углубленное изучение обществоведения, истории Беларуси, иностранных языков, дежурство с милицией, экскурсии в Академию МВД.
И да, в этот класс не просто подают документы, а именно поступают после 9-го класса из всех других лидских школ. Баллы не ниже 7, плюс собеседование. Проходят не все, только лучшие.
Галина Буро, корреспондент:
Желающих надеть форму оказалось в два раза больше, чем мест. И вот беспрецедентный выход: в 10-й школе Лиды в День знаний за парты впервые сели сразу два 10-х класса правовой направленности. Систему ценностей этих учеников не смогли перевернуть деструктивные Telegram-каналы. И даже, возможно, наоборот, подтолкнули к серьезному решению.
Владислав Скерсь, учащийся СШ № 10 Лиды:
Владимир Семенов, директор СШ № 10 Лиды:
Слова доказаны выпускниками. Вот они заглянули в родную школу уже не в учебной форме, а в милицейской. Здесь каждый третий выпускник идет по юридической направленности – это лучший показатель в Гродненской области и один из лучших в стране.
Никита Кудла, милиционер роты ППСМ Лидского РОВД:
Евгений Головач, инспектор ДПС ОГАИ Лидского РОВД:
А учителя уверены: школа – фундамент не только знаний, но и патриотизма. Не зря эти классы называются «профессиональной направленности для получения специальностей по обеспечению национальной безопасности Беларуси».
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В Лиде желающих поступить в правовой класс было в два раза больше, чем мест. Кто и почему хочет носить форму?
Новости Беларуси. В 10-й школе Лиды в этом учебном году небывалый ажиотаж на учебу в классе правовой направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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