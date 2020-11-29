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Видеофакт. Омоновец падает головой о дерево при разгоне протестующих в Минске

29.11.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инцидент произошел днем 29 ноября при попытке разгона силовиками одной из групп Марша соседей.

Видеофакт. Омоновец падает головой о дерево при разгоне протестующих в Минске

Воскресный протестный марш — шестнадцатый после президентских выборов 9 августа.

 
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Инцидент произошел днем 29 ноября при попытке разгона силовиками одной из групп Марша соседей.
 
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