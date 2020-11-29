Видеофакт: российский медицинский спецназ прибыл в Степанакерт

Источник материала: Sputnik Беларусь

Медицинский спецназ отправлен в непризнанную республики на помощь местному населению, передает Минобороны России.

В ролике, опубликованном военном ведомством, показано, как армейские грузовики загружают контейнерами с оборудованием, которые привезли с собой военные медики. Машины, выстроившись в колонну, в сопровождении миротворцев и военной полиции отправились с аэродрома в столицу НКР.

"Подразделения МОСН совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт", - говорится в сообщении Минобороны.

В столицу Армении военнослужащие прилетели из Хабаровска – на военно-транспортных самолетах.

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