|
Видеофакт: российский медицинский спецназ прибыл в Степанакерт
29.11.2020 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Медицинский спецназ отправлен в непризнанную республики на помощь местному населению, передает Минобороны России.
В ролике, опубликованном военном ведомством, показано, как армейские грузовики загружают контейнерами с оборудованием, которые привезли с собой военные медики. Машины, выстроившись в колонну, в сопровождении миротворцев и военной полиции отправились с аэродрома в столицу НКР.
"Подразделения МОСН совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт", - говорится в сообщении Минобороны.
В столицу Армении военнослужащие прилетели из Хабаровска – на военно-транспортных самолетах.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подразделения медотряда специального назначения Восточного военного округа прибывают в Нагорный Карабах. Смотрите на видео, что привезли с собой военные медики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)