Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар подорожал до 2,64 рубля. Какие курсы валют установили обменники Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,582 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,59 рубля (Технобанк).Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,582 рубля.Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,095 рубля).Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,083 рубля.