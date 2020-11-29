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План транзита власти по Лукашенко

29.11.2020 16:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

План транзита власти по Лукашенко
Фото: president.gov.by
Перед нами классический сценарий сохранения самодержавия «известного» лица, в лучшем случае ограничения его самовластия, но никак не отказа или передачи «неизвестному» выскочке из-под плинтуса, который наломает дров в железно сцементированном здании.

1. Смена власти в Беларуси при нынешней Конституции может привести к беде, заявил Александр Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы в Минске 27 ноября. Это и есть лицемерие — эта самая Конституция все 26 лет воспевалась и тиражировалась опорой стабильности, синонимом процветания и проч. Как же может рухнуть страна при ином президенте при столь великолепной Конституции, а тем более при такой прочной власти, которая, как сказано, благодаря Богу опирается на непоколебимую вертикаль?

2. Правитель не хочет отдавать власть «незнакомому лицу», т.е. другому. Для него просто нет и не существует претендентов на прошедших выборах. Он один, единственный и незаменимый.

3. Он не хочет отдавать власть по нынешней Конституции, где «от президента зависит все». То есть, надо прежде прописать ему в Конституции или беззубые полномочия или гарантии безнаказанности, как в России. Это тоже лицемерно, так как правитель в 1996 г. протащил Конституцию именно с царскими, диктаторскими полномочиями, чтобы спасти страну от хаоса, анархии и войны. Но ведь даже в случае успеха, еще надо убрать закон, по которому президент может издавать указы и декреты в статусе законов.

4. Он боится, что вся власть, и особенно вертикаль, выстроенная им за 26 лет в режиме бесконтрольного властвования, моментально рухнет, когда попадет под процедуру выборов – всеобщих, прямых, открытых так же, как это произошло при распаде СССР, когда все члены руководящей КПСС попали под чистилище выборов на общих основаниях, в прожекторах гласности и свободы слова.

5. Прочитайте внимательно его признания и Вы увидите, что А. Лукашенко хочет руководить не только принятием новой Конституции, но и контролировать выборы по ней так, чтобы они обошлись… .без фальсификации, опять же честно и справедливо. Спаситель белорусов ведь потребовал списки от партий, чтобы видеть всех членов поименно и прошерстить их ряды от неугодных и опасных лиц в будущем парламенте, от угрозы импичмента, например, с их стороны. А Вы так дружно и радостно завопили, что он уйдет после одобрения новой Конституции. Мол, давайте дождемся и одобрим эту новую хартию вольности белорусов.

Перед нами классический сценарий сохранения самодержавия «известного» лица, в лучшем случае ограничения его самовластия, но никак не отказа или передачи «неизвестному» выскочке из-под плинтуса, который наломает дров в железно сцементированном здании. А. Лукашенко в больнице изложил тезисы защитника многочисленной челяди своего трона, которая страшно боится быть избираемой и переизбираемой, которая безумно желает сохранить вседозволенность и бесконтрольность. Вот Вам сценарий трансфера власти по лекалам Лукашенко и, очевидно, Путина.
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Теги: Минск
 
 
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Правитель не хочет отдавать власть «незнакомому лицу»
 
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