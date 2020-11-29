Источник материала: UDF



Фото: 112.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пенсионерка в Гомеле пошла в гости, рухнула и застряла головой в перилах лестницы Спасатели при помощи специального инструмента перекусили металлическую конструкцию.

В 15: 48 спасателям поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного жилого дома требуется помощь женщине. Спасатели, когда прибыли на место происшествия, увидели, что голова женщины зажата между перилами и лестницей», - пишет 112.byЖенщина направлялась к подруге в гости. Не сумев удержать равновесие, она рухнула. В результате падения голова женщины оказалась между перилами и лестничным пролетом.Спасатели при помощи специального инструмента перекусили металлическую конструкцию и достали голову женщины. После осмотра медиками с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» ее доставили в больницу, которую позже она самовольно покинула.