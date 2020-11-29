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Пенсионерка в Гомеле пошла в гости, рухнула и застряла головой в перилах лестницы

29.11.2020 16:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пенсионерка в Гомеле пошла в гости, рухнула и застряла головой в перилах лестницы
Фото: 112.by
Происшествие случилось 28 ноября на Речицком проспекте.

В 15: 48 спасателям поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного жилого дома требуется помощь женщине. Спасатели, когда прибыли на место происшествия, увидели, что голова женщины зажата между перилами и лестницей», - пишет 112.by

Женщина направлялась к подруге в гости. Не сумев удержать равновесие, она рухнула. В результате падения голова женщины оказалась между перилами и лестничным пролетом.

Спасатели при помощи специального инструмента перекусили металлическую конструкцию и достали голову женщины. После осмотра медиками с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» ее доставили в больницу, которую позже она самовольно покинула.
 
 
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Спасатели при помощи специального инструмента перекусили металлическую конструкцию.
 
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