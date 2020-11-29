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«Не забудем!»: «партизаны» оставили надпись на новом коттедже Баскова в английском стиле
Источник материала: UDF
Фото: realt.by
Фото нового жилища главы ФХБ широко разошлись в Сети. И не остались без внимания белорусских «партизан». В субботу
Бросается в глаза и высота потолков — до 6 метров
Дмитрий Басков стал знаменит тем, что попал в историю с похищением и убийством Романа Бондаренко во «Дворе перемен» в Минске. Очевидцы утверждают, что в момент похищения активиста видели там человека похожего на Баскова и его приятеля чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. Однако никаких итогов официального расследования этого скандального дела пока нет.
Дмитрий Басков
Родился в 1978 году. Был профессиональным хоккеистом. Выступал за юниорскую сборную Беларуси, но, став взрослым, спортивных достижений не имел. После завершения карьеры в 32 года стал хоккейным тренером, тренировал детскую команду «Грифоны» с Колей Лукашенко в составе. Затем стал тренером хоккейной команды Александра Лукашенко.
В 2017 году стал заместителем председателя Федерации хоккея (ныне председатель), с 2018 — генеральным директором хоккейного «Динамо» (Минск).
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Дмитрий Басков стал знаменит тем, что попал в историю с убийством Романа Бондаренко.
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