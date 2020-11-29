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Фотофакт. Силовики забирают флаг у Нины Багинской
29.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
У Нины Багинской, которая стала одним из символов протестов, в день «Марша соседей» силовики не только отобрали флаг, но и сломали деревянную палочку.
Инцидент произошел на площади Победы.
Людей, которые фотографировались рядом, задержали, сообщает
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Людей, которые фотографировались рядом, задержали.
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