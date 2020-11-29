Источник материала: Хартия'97

Стала известна сумма финансовой помощи США Украине с 2014 года 4 29.11.2020, 16:13

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Речь идет о миллиардах долларов.

В посольстве США в Украине рассказали на какую сумму предоставили финансовую помощь Украине с 2014 года.

Об этом представители посольства заявили в эфире "Студии Савика Шустера", пишет "Украинская правда" .

Так, с 2014 года США предоставили Украине помощи в целом на более 4,1 млрд долларов.

В посольстве также отметили, что США выдали Украине три суверенные гарантии займов на 1 млрд долларов каждая для содействия стабилизации экономики.

США также выделили на борьбу за пандемией COVID-19 более 41 млн долларов на медицинские и гуманитарные нужды.

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