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Стала известна сумма финансовой помощи США Украине с 2014 года

29.11.2020 16:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стала известна сумма финансовой помощи США Украине с 2014 года

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  • 29.11.2020, 16:13
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Стала известна сумма финансовой помощи США Украине с 2014 года

Речь идет о миллиардах долларов.

В посольстве США в Украине рассказали на какую сумму предоставили финансовую помощь Украине с 2014 года.

Об этом представители посольства заявили в эфире "Студии Савика Шустера", пишет "Украинская правда".

Так, с 2014 года США предоставили Украине помощи в целом на более 4,1 млрд долларов.

В посольстве также отметили, что США выдали Украине три суверенные гарантии займов на 1 млрд долларов каждая для содействия стабилизации экономики.

США также выделили на борьбу за пандемией COVID-19 более 41 млн долларов на медицинские и гуманитарные нужды.

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